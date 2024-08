Calciomercato Lazio | Folorunsho pista concreta. E per le liste...

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - C'è un dettaglio che può far salire le quotazioni di Michael Folorunsho in ottica Lazio. Il centrocampista, classe '98, è cresciuto nel vivaio biancoceleste, è un figlio della Lazio, può essere un fattore importante. Non solo perché Michael è romano e tifoso laziale. Prendendo Folorunsho, però, la Lazio aggirerebbe anche il problema delle liste sovraffollate. Vero che l'ex Verona ha 26 anni, ma non andrebbe a inserirsi tra gli over-22, bensì nella sezione dei giocatori cresciuti nel vivaio, in cui oggi è presente il solo Danilo Cataldi. Non solo, perché centrocampista può essere inserito tra i calciatori cresciuti nel club non solo per il campionato ma anche nell'elenco per l'Europa League. Un particolare che può essere decisivo e spingere la Lazio a virare con forza sul giocatore di proprietà del Napoli. Folorunsho è in uscita dal club azzurro, ha cancellato dai social ogni riferimento ai partenopei, spera che la Lazio possa riportarlo a casa, anche perché tornerebbe a lavorare con Baroni, con il quale s'è trovato a meraviglia a Verona. Contatti avviati, anche con l'agente Mario Giuffredi, ma non sarà semplice arrivare a Folorunsho, anche perché la concorrenza è folta con Fiorentina e Atalanta molto interessate. Folorunsho viene valutato circa 15 milioni (bonus compresi). Trattativa da impostare, non semplice, ma non s'esclude il ritorno...

