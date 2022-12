Calciomercato Lazio, la nuova idea viene dal Giappone: piace un centrocampista

La Lazio studia un giocatore che si è messo in luce al Mondiale con la nazionale del Sol Levante. Ecco di chi si tratta.

Un nome per il futuro, la Lazio lo monitora e lo tiene d’occhio. Si tratta di Hidemasa Morita, è un centrale di centrocampo, gioca nello Sporting ed è un nazionale giapponese. Con la nazionale del Sol Levante ha appena partecipato al Mondiale, giocando da titolare tre gare su quattro. Piede destro, ha buona visione di gioco, dinamismo e interdizione. La Lazio lo sta studiando, quello al momento è un ruolo coperto, c’è Cataldi che sta facendo molto bene e Marcos Antonio che sta provando a crescere alle spalle del 32. Ma quello è anche un ruolo delicato, Sarri vuole garanzie e il brasiliano - nei prossimi mesi - dovrà dare dei segnali importanti di crescita, altrimenti il suo futuro potrebbe anche diventare un rebus. Marcos Antonio sta faticando a entrare nelle idee di Sarri, è molto leggero fisicamente, fa fatica quando c’è da fare la guerra sportiva, quando i ritmi si alzano. La Lazio non ha deciso di disperdere l’investimento fatto sul brasiliano, i prossimi mesi saranno importanti per capire se il ragazzo potrà diventare una risorsa.

MIZUNO - Il mercato, però, non dorme mai e alla Lazio - tramite intermediari - è stato segnalato il nome di Morita. Classe ’95, sta facendo molto bene con i Leoni di Lisbona, con cui in stagione ha già messo insieme 18 presenze (cinque in Champions League) e tre gol. Morita inoltre - e può diventare un dettaglio da tenere in considerazione - è uno degli uomini immagine di Mizuno con cui il rapporto è sempre molto saldo. E chissà che la casa giapponese non possa essere un’alleata in un’eventuale trattativa. Parliamo di ipotesi per ora, Morita è reduce da un buon Mondiale, costa intorno ai 10 milioni di euro, lo Sporting l’ha acquistato pochi mesi fa dal Santa Clara versando 3,8 milioni di euro. La Lazio lo studia, in attesa di segnali da Marcos Antonio.

