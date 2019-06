Calciomercato Lazio, Lazzari a un passo: trattativa con la Spal in chiusura

La Lazio e Manuel Lazzari non sono mai stati così vicini. Nella giornata di venerdì c’è stato un incontro tra i direttori sportivi dei due club per trovare la quadratura del cerchio. Le distanze sono state ridotte, ormai la trattativa è in via di definizione. La Spal chiede 10 milioni e il cartellino di Murgia (valutato tra i 6 e i 7 milioni), la Lazio offre invece nove milioni in aggiunta al centrocampista. La volontà del giocatore però farà la differenza e nelle prossime ore l’operazione verrà definita. Tra Lazzari e il club biancoceleste c’è già un accordo sulla base di un quinquennale da 1,3 milioni più bonus. L’esterno vuole la Lazio, lo ha fatto capire ai dirigenti ferraresi, per questo tra lunedì e martedì si dovrebbe arrivare alla chiusura della trattativa. La Spal incasserà nove milioni cash e avrà Murgia in rosa, la Lazio dal canto suo dovrebbe invece mantenere una sorta diritto di recompra sul cartellino del classe ’96 valido due anni e quotato 12 milioni di euro. Un'opzione che dà priorità al club di Lotito in caso di offerte simili o pari a questa cifra. Gli ultimi dettagli andranno limati in queste ore. Inzaghi aveva messo Lazzari in cima alla lista dei desideri, tanto da avere con lui due lunghe telefonate per esporgli il progetto laziale, per fargli capire quanto lui fosse importante nello scacchiere biancoceleste 2019-2020. Lotito e Tare si sono mossi con forza negli ultimi dieci giorni, i rapporti con la Spal sono ottimi, da entrambe le parti c’è sempre stata l’intenzione di arrivare alla fumata bianca nel più breve tempo possibile. L’assenza di Lazzari all’evento organizzato nella giornata di venerdì dalla Curva Ovest è stato un indizio importante. Nelle ultime ore c’è stata l’accelerata decisiva. La Lazio e Lazzari non sono mai stati così vicini. All’inizio della prossima settimana Inzaghi avrà finalmente l’esterno destro tanto desiderato.

Pubblicato il 29 giugno alle ore 01:10