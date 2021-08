Calciomercato Lazio, Muriqi riparte per Roma: "Non torno al Fenerbahce"

Due giorni a Istanbul per incontrare qualche vecchio amico e rilasciare un'intervista che verrà pubblicata nei prossimi giorni e poi il ritorno a Roma per riprendere gli allenamenti con la Lazio. Vedat Muriqi è ripartito questa mattina, è tornato nella Capitale con un volo partito intorno alle 6.30 del mattino. L'attaccante oggi sarà agli ordini di Sarri per la ripresa della preparazione e lunedì partirà per Marienfeld. Nessun contatto con il Fenerbahce, non è una pista calda al momento. La Lazio è disposta a parlare di Muriqi, ma pretende almeno un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 13-14 milioni e nessuno si è avvicinato a una simile richiesta finora. Del resto Lotito non vuole una minusvalenza. Muriqi per ora resta alla Lazio, come ha confermato a un tifoso del Fenerbahce che lo ha intercettato in aeroporto a Istanbul: "Con il Fener non c'è nulla e molto probabilmente resterò alla Lazio". Non una certezza, ma le possibilità che il kosovaro faccia parte della rosa 2021-2022 sono alte.

Scritto il 31/7/2021