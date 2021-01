Calciomercato Lazio, niente Genoa per Vavro: ecco i dettagli

È saltato il trasferimento di Denis Vavro al Genoa. La frenata di ieri s'è tramutata in rottura. I rossoblu, dopo aver riscontrato una lieve pubalgia durante le visite mediche, hanno chiesto un sostanzioso sconto alla Lazio, cercando di abbassare sensibilmente la cifra del diritto di riscatto, chiedendo anche una rinuncia al giocatore per quanto riguarda l'ingaggio. Ballardini voleva poi giocatori pronti, Vavro avrebbe invece avuto bisogno di una decina di giorni per tornare in condizioni accettabili dopo un lungo periodo di inattività. Nelle ultimissime ore, poi, a Preziosi s'è presentata la possibilità di prendere Sokratis Papastathopoulos dall'Arsenal: un affare praticamente a prametro zero. Da qui la decisione di rimandare Vavro a Roma e rinunciare all'acquisto dello slovacco che, ora, dovrà trovare una nuova sistemazione.

Pubblicato 5/01/2021