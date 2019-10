Lazio, da 99... a (quasi) 100: Immobile a un passo dalla Storia

Non tradisce, Ciro, non lo ha mai fatto. Sembra ieri quando dopo due anni incerti passati tra Borussia Dortmund, Siviglia e Torino 2.0, approdava a Roma sponda Lazio per vestire i colori della squadra più antica della Capitale. Da lì in poi tutti i dubbi e le perplessità sono stati spazzati via a suon di gol, 99 per la precisione (gli ultimi due contro il Torino ieri sera), a un passo dalla tripla cifra, a un passo dalla Storia. Già perché, prima di lui solamente in cinque hanno avuto il privilegio di entrare nel club dei centenari della Lazio: Piola (159), Signori (127), Chinaglia (122), Giordano (108) e Rocchi (105). Immobile è lì, scruta il traguardo. La strada è stata lunga ma ne vede la fine. In soli tre giorni, agganciata la leggenda Giorgio Chinaglia come gol segnati in Serie A, superata e adesso punta il doppio sorpasso a Tommaso Rocchi: sia in totale (105) sia in Serie A (82). Ma siamo sicuri che non si accontenterà facilmente: anche il quarto posto di Bruno Giordano è a forte rischio spodestamento già in questa stagione. Ancora lontani Beppe Signori e Silvio Piola, ma per adesso poco importa.

SE IL DIAVOLO NON CI METTE LA CODA... - Per un grande traguardo occorre un grande palcoscenico. E allora chissà se Immobile il 100° gol non se lo sia tenuto per la prossima gara contro il Milan. Mica male San Siro per festeggiare la tripla cifra ed entrare definitivamente nella Storia, quella con la s maiuscola.

Di seguito il riepilogo dei gol di Immobile con Lazio.

PRESENZE TOTALI: 146

GOL TOTALI: 99

GOL IN SERIE A: 79

GOL NELLE COPPE NAZIONALI: 10

GOL NELLE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI: 10

