Lazio, esclusiva Caicedo: "Gol al derby? Non si può spiegare. Immobile deve giocare"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Il derby di Roma è qualcosa di indescrivibile. Le stracittadine nella Capitale scatenano brividi, insonnia, adrenalina, sia per chi le vive da tifoso, sia per chi scende in campo. Tra questi ultimi c'è sicuramente Felipe Caicedo, uno che ha saputo lasciare il segno nella storia biancoceleste seppur ha vestito l'aquila sul petto per "sole" quattro stagioni. L'ex attaccante ha raccontato ai microfoni della nostra redazione i ricordi dei suoi derby, con uno sguardo rivolto anche alla sfida di domani:

“Il 2 marzo del 2019 segnai al derby e non c’è un modo adatto per spiegare un’adrenalina di questo tipo. Giocare per la squadra e per i tifosi dà una carica enorme in quella settimana, perché la vivi in un modo diverso rispetto alle altre. In quei giorni parlavo solo di quello, non avevo altro argomento con il mio amico e fisioterapista Cristian, un laziale vero. C’è tensione, ma allo stesso tempo non vedi l’ora di giocarlo. Dopo il gol corsi verso i tifosi per festeggiare, quella rete non me la posso dimenticare”.

Poi, un commento sulla Lazio di oggi e sulla scelta di mister Sarri di confermare Ciro Immobile un titolarissimo: “Sarri sa quale è la formazione migliore da mettere in campo, ma per me Ciro deve giocare. Immobile può fare ancora la differenza".

Infine un pensiero ai tifosi alla vigilia di un match così importante: “Vorrei tornare all’Olimpico, perché anche se non sono più in squadra i tifosi continuano a dimostrarmi il loro amore. Ho un rammarico, quello di non averli potuti salutare e abbracciare per l’ultima volta come avrei voluto”.