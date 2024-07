Lazio, nuova collaborazione con Edileuropa: tra Academy e stadio nuovo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Lazio ed Edileuropa, il ritorno dopo quasi 15 anni. La maggior parte dei tifosi si ricorderà dell'azienda di costruzioni per la scritta presente sulla maglia della squadra biancoceleste tra il 2007 e il 2010. Stavolta però gli accordi di sponsorizzazione non c'entrano niente, o almeno non per il momento. La nuova collaborazione riguarda la realizzazione dei campi a Formello destinati all'Academy. Si tratta di cinque campi sportivi, di cui uno utilizzabile per le partite di calciotto, che sorgeranno alla sinistra del Fersini. Cantiere aperto, lavori già iniziati. Ma non finisce qui. A quanto pare, infatti, Edileuropa potrebbe avere un ruolo anche nella progettazione e conseguente realizzazione del nuovo stadio. Il Flaminio necessita di una radicale ristrutturazione per poter essere utilizzato dalla Lazio, e in questo senso l'azienda edile potrebbe avere un peso specifico non indifferente.

