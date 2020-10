Lazio, pericolo scongiurato per Akpa Akpro: era in Francia per il passaporto

Niente paura. Akpa Akpro sarà a disposizione di Inzaghi per la partita con il Torino. L'allarme era scattato questa mattina quando il centrocampista ivoriano non si era visto a Formello per l'allenamento odierno. Il pensiero immediato, visto il momento di emergenza, è andato all'esito dei tamponi effettuati in mattinata, ma la notizia è stata prontamente smentita. Il classe '92 si è assentato per ragioni esclusivamente legate al passaporto: si è recato in Francia infatti per ritirare il documento, indispensabile anche per partire in Russia in vista della sfida di Champions League contro lo Zenit.

Pubblicato il 30/10 alle 14.05