Lazio - Roma, Inzaghi in conferenza: "Mano Milinkovic? È stata cercata..."

Al termine del pareggio tra Lazio e Roma nel derby della Capitale, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match. Segui la diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it.

Nel secondo tempo bisogna essere più cinici, la Lazio meritava la vittoria...

C'è amarezza, con quello che abbiamo creato avremmo dovuto vincere. Abbiamo fatto 21 tiri a 7, tra cui 13 nello specchio. Ma il calcio è questo. Dopo il vantaggio si sono abbassati, noi abbiamo rischiato in qualche ripartenza ma siamo stati bravi a reagire. Ma un derby con 4 pali non l'ho mai visto in vita mia.

Perché Milinkovic è uscito?

Cambio tecnico-tattico, avrebbe potuto fare meglio. Parolo è entrato e ha preso una traversa. Siamo in tanti, la squadra lo sa. Con Milinkovic ci siamo salutati senza problemi. Anche Ramos voleva restare in campo con una distorsione e un'ammonizione. Ma decide il mister, poi è il risultato a dire se ha avuto ragione. Parolo è entrato e ha fatto bene, Milinkovic ha fatto una discreta gara nel primo tempo. Sono amareggiato, non sono felice, quando non si vince si dice di portare via il pari, ma io oggi volevo portare via la vittoria. Ce la meritavamo.

Una prova così aumenta l'autostima?

Certamente. Sono due prove che danno autostima, ma al tempo stesso dobbiamo avere rammarico, dovevamo avere 6 punti. Ne abbiamo 4, non rispecchia quello che abbiamo fatto con una squadra forte, che ha sfruttato l'occasione per andare in vantaggio e poi si è abbassata. Credo che anche il loro allenatore abbia detto che è stato merito nostro, è stata una reazione a quello che abbiamo fatto noi in campo. Sicuramente potevamo fare meglio, coinvolgendo maggiormente Lazzari nel primo tempo.

Cosa ne pensi della nuova regola sui tocchi di mano? La Lazio ne ha fatto le spese...

Purtroppo sto vedendo che li stanno assegnando. Dobbiamo abituarci. Secondo me è stato un rigore cercato. Il braccio di Milinkvoc è stato cercato ed è stato trovato. Dobbiamo abituarci, dobbiamo sapere che nei cross non possiamo tenere le braccia in alto perché ci sono giocatori di livello che cercano i rigori e alla fine riescono a trovarli.

Pubblicato il 01/09 alle 20:45