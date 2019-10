Lazio, si lavora per i 120 anni: ci sarà una maglia celebrativa? - FOTO

Un traguardo che sarà celebrato in grande stile. I 120 anni della Lazio saranno l'occasione per ripercorrere i momenti principali della storia biancoceleste e coinvolgeranno tutte le sezioni della polisportiva più grande d'Europa. Tra le iniziative potrebbe esserci anche la realizzazione di una maglia celebrativa: facendo un tuffo nel passato, le immagini che vengono alla mente sono quelle delle stagioni a cavallo tra gli anni 1998 e 2000, in occasione del secondo scudetto. L'ipotesi concreta è che si possa riproporre lo stesso stile di quegli anni, e la nostra redazione ha immaginato una maglia celeste, con una banda nera che coprirà petto e maniche, e lo stemma che potrebbe rifarsi a quello del Centenario. Al posto del 100, naturalmente, il 120, con la dicitura bianca su oro 1900-2020. Di seguito gli scatti:

Pubblicato il 09-10 alle 12.00