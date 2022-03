Lazio, Wilson: "Con il Napoli non si è ragionato. Obiettivo quarto posto"

Fonte: Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Pino Wilson, ex capitano biancoceleste, ha parlato del momento in casa Lazio dopo la sconfitta nel finale con il Napoli e in vista del doppio impegno con Cagliari e Roma. Si seguito la sua analisi: "Ho visto una Lazio brillante specialmente nel primo tempo. Ha meritato il pareggio con Pedro ma poi c’è stato un lasso di tempo in cui non si è ragionato. Il Napoli lotta per lo scudetto e non si può prendere un gol in ripartenza all’ultimo. È un peccato. Avresti meritato ampiamente un punto e invece, per le solite disattenzioni, sei uscito con zero. Avrebbe fatto comodo per il quarto posto. Ci spero sempre. Fino alla fine dobbiamo cercare di agganciare le due squadre che ci precedono (Atalanta e Juventus, ndr). Il Napoli ha una rosa più ampia ma non mi è sembrata una squadra in grado di metterci sotto”.

CAGLIARI E POI DERBY – “I sardi, nonostante abbiano una posizione in classifica negativa, nelle ultime giornate stanno facendo punti e ottime prestazioni. Bisogna fare attenzione perché una vittoria a Cagliari ti farebbe presentare al derby con più convinzione e un’autostima non indifferente”.

Infine, l'invito a tutti i tifosi della Lazio: "Rinnovo a tutti l’invito per questa sera alle 20:30 su Gold Tv, canale 17 del digitale terrestre. Parleremo di Lazio e non solo".