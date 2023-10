Oliveira: "Fiorentina? Per la Lazio non sarà facile. A Sarri va dato tempo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio-Fiorentina incombe e l’atmosfera pare sempre più al cardiopalma, tra reciproci interessi europei. A tal proposito, la nostra redazione ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Lulù Oliveira, ex pilastro del club viola.

Che tipo di partita ti aspetti?

“Secondo me non sarà semplice per la Lazio. Conosco bene la piazza di Firenze: nonostante lo “stacco” europeo, c’è ancora rabbia per il derby perso contro l’Empoli e voglia di riscatto”.

Il tuo giudizio esterno sulla Lazio di Sarri, sin qui?

“Per me sta sperimentando qualcosa di nuovo, bisogna dargli tempo. Contro Napoli, Atletico Madrid e Sassuolo - per esempio - si sono viste cose importanti. Bisogna aspettare Sarri, che sa bene cosa ha in mente in prospettiva”.

Lazio-Fiorentina è già decisiva per la lotta per un posto in Europa la prossima stagione?

“È uno scontro diretto, senza ombra di dubbio. Però, per me, sono due squadre che - per come si è messo l’attuale campionato - potrebbero riservare sorprese non indifferenti. A gennaio-febbraio capiremo davvero il potenziale di tutte le compagini”.

I calciatori che, dal tuo punto di vista, potrebbero fare la differenza in un match di questa portata?

“Per la Lazio Luis Alberto, Felipe Anderson e Immobile, che va sempre considerato. In chiave Fiorentina un calciatore che piace molto a Sarri: Bonaventura. Così come Nico Gonzales, che mister Italiano ha re-inventato falso nueve”.

