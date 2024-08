RIVIVI DIRETTA - Lazio, Baroni in conferenza: "Ringrazio squadra e tifosi. E sul mercato..."-VIDEO

Esordio positivo per Marco Baroni, la sua Lazio ha battuto il Venezia all’Olimpico grazie alle reti di Castellanos, Zaccagni e Lazzari. Al termine della sfida, in conferenza stampa, il tecnico, insieme a Castellanos, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei biancocelesti e la vittoria: “Se ho avuto le risposte che ceravo? Si, devo ringraziare i ragazzi. Avevo chiesto in queste gare, dove non tutti sono a posto, l'atteggiamento. Non può mancare. I ragazzi hanno fatto molto bene anche nelle difficoltà, siamo partiti andando sotto ma la squadra ha portato pressione. Ha fatto buon palleggio, deve migliorare nell’utilizzo di questo strumento. Deve essere aggressiva nel recupero palla. I nostri difensori sono stati molto bravi a essere aggressivi, devo veramente ringraziare la squadra per l’atteggiamento e anche un ringraziamento all’accoglienza del pubblico. È stata veramente una bella serata”.

“Ambiente, quanto è importante conquistarlo? Sappiamo che c’è stato un cambiamento, ma la squadra è pronta e preparata. Ha margini di miglioramento importanti, oggi abbiamo visto i nuovi che hanno dato i primi segnali. Dobbiamo aiutarli e sostenerli. Ho trovato una partecipazione del gruppo, una cultura del lavoro e una condivisione di quello che proponiamo che è quello che fa andare avanti”.

“Mi aspetto dai giocatori una crescita. È chiaro che Castellanos non è una sorpresa, è un giocatore forte che ha bisogno di giocare. L’anno scorso c’era un campione che ha fatto la storia, quest’anno avrà più spazio. La squadra lavorerà anche per lui. Oggi abbiamo messo palloni importanti dentro, ma voglio che buchi anche dall’esterno. Dobbiamo migliorare nell’attacco alla porta, Dele-Bashiru ha una grande potenzialità. È un ragazzo che deve capire il nostro calcio e per farlo deve allenarsi e giocare, gli daremo la possibilità di andare in campo. Abbiamo anche altri centrocampisti bravi che stanno crescendo. Importante era l’atteggiamento”.

“Del mercato non voglio parlare perché è irrispettoso per i ragazzi che sono qui. È chiaro che c’è da fare qualche uscita, ma valuteremo. Le gerarchie ci sono nel modo che uno si allena forte e deve andare forte sul campo. Qui ho giocatori bravi, quando ne ho parlato per i capitani è perché ci sono tantissimi ragazzi di grande livello professionale e umano e questo ti permette di dare ai giovani la strada giusta su come si lavora e si raggiungono gli obiettivi. Da questo punto di vista sono fortunato perché ho ragazzi con questo profilo, loro sono i primi a essere d’accordo con questo”.

“I tre punti sono fondamentali sempre, ma da questo punto di vista non ho timore che la squadra possa sbagliare partite. Il risultato non sempre ci può premiare, ma l’atteggiamento non si sbaglia. Se si lavora forte, non sbagli. Dal punto di vista di prestazioni la squadra non può sbagliare. Questo è il primo tassello da mettere, abbiamo lavorato forte ma oggi ho chiesto solo e esclusivamente questo: la prestazione”.

“Quella di una maggior velocità nella manovra dobbiamo migliorarla, ci arriveremo. Oggi nel primo tempo si abbassavano anche tutti e tre i centrocampisti, a me piace la mobilità non si può più giocare con un calcio posizonale ma oggi era un po’ eccessiva e ci svuotavamo un po’ davanti. Nel secondo tempo, dopo che ho parlato alla squadra, siamo rientrati meglio in campo. I cambi li ho fatti perché ci siamo abbassati e avevo bisogno di riprendere campo”.

“Dele-Bashiru? Deve migliorare nelle posture, spesso è chiusa e non gli dà possibilità di giocare avanti. Quando apre la spalla è devastante. Deve diventare un ricuperatore di palloni, ma non è facile. È uno stravolgimento completo, ma c’è una partecipazione straordinaria da parte sua. L’ho forzato e l’ho voluto premiare”.

Tocca a Castellanos

“La fiducia del mister è importante. L’anno scorso ho giocato poco, c’era Immobile che è una leggenda della Lazio. Io devo continuare a lavorare, è importante iniziare il campionato vincendo. Errori? Nessuno, sono felice. Tutto questo per me è importante, come per tutto il gruppo. Dal mercato abbiamo preso giocatori importanti. Obiettivo 13 gol? Firmerei (ride, ndr.). Il gol arriva se continuo a lavorare, la fiducia di tutti per me è importante. Nel pre campionato abbiamo lavorato tanto, come in questa settimana. Il Venezia è una squadra forte. Noi dobbiamo continuare così".

"L’anno scorso la squadra era diversa rispetto a questa. Oggi abbiamo giocatori più giovani e più nuovi, dobbiamo lavorare tanto. Critiche? Rispondo sul campo. Devo lavorare sempre, essere umile e basta. Non devo nulla a nessuno. A Baroni piace tanto giocare fuori per poi arrivare in area di rigore. Per me è importante, io devo farmi trovare sempre sul primo o sul secondo palo per fare gol. In settimana abbiamo lavorato tanto sugli scambi sulla fascia. La cosa fondamentale poi è finire in area di rigore, il mister me lo dice sempre".

"Noslin? È un giocatore importante, ha fatto tante belle cose lo scorso anno. Il rigore? Ho parlato con Zaccagni per calciare, ma sono cose di campo. Lui ha battuto davvero bene. Per un giocatore è bellissimo che i tifosi siano contenti e che applaudano. La fiducia della società è sempre importante: io devo continuare a lavorare sempre giorno dopo giorno. Continuiamo così".

Pubblicato il 18/08

