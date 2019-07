RIVIVI LA DIRETTA - Lazio in Campidoglio premiata dalla Raggi - FT&VD

AGGORNAMENTO ORE 15:57 - L'evento termina qui, con la Lazio che va via dal Campidoglio, prima di tornare a Formello i biancocelesti hanno salutato la Sindaca Raggi. (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 15:55 - L'evento sta per volgere al termine, la Sindaca e la Lazio al completo escono all'esterno e si mettono in posa per le foto di rito.

AGGIORNAMENTO ORE 15:45 - Scambio di doni fra il presidente Lotito e la Sindaca Raggi. Il Primo Cittadino ha donato una statua di Marco Aurelio al patron biancoceleste che ha ricambiato donando alla Raggi le nuove maglie con il numero 1 sulle spalle e il cognome della Sindaca stampato. La prima divisa è di colore celeste, la seconda di colore blu scuro. Dopo una foto di rito insieme con la Coppa Italia nell'Aula è stato suonato l'inno europeo.

AGGIORNAMENTO ORE 15:40 - Dopo la Sindaca Raggi è intervenuto il presidente della Lazio Claudio Lotito: "Ringrazio i presenti e l’amministrazione, il sindaco e la giunta. Dopo tanti anni ci hanno accolto nella nostra casa, ci consentono per questo pomeriggio di essere qui come rappresentanti di Roma. Ci sono più romanisti che laziali nella Capitale, ma la Lazio ha una responsabilità maggiore perché rappresenta la storia del calcio a Roma. Questo ulteriore titolo è meritato, dettato dagli sforzi di tutti. Mi riferisco alla squadra, ai tecnici, a tutti i dipendenti. È uno sport di gruppo, si vince insieme, è anche la vittoria della città di Roma. Rappresentiamo la storia, L’Aquila è il simbolo di Roma, rappresenta la libertà e la fierezza. Siamo un punto di riferimento per il cambiamento, anche noi facciamo battaglie per cambiare il sistema e che sia premiato solo il merito. Portiamo avanti i valori dello sport, li accudiamo con le azioni della società e della squadra anche negli ospedali a supporto della gente. Il calcio è una malattia sana, portatrice di forza e sentimenti. Dietro noi c’è un popolo che combatte. Lo dico ai giocatori, devono essere campioni anche nella vita. Speriamo di non tradire le aspettative e di conquistare nuovi titoli". (CLICCA QUI PER VEDERE IL DISCORSO DI LOTITO)

AGGIORNAMENTO ORE 15:30 - Al termine dell'inno Nazionale prende parola la Sindaca di Roma Virgina Raggi: "Faccio un caloroso saluto al presidente, a Inzaghi, ai calciatori, ai collaboratori e a tutti i presenti. Grazie per la presenza e per le emozioni che ci avete regalato con la settima Coppa Italia della vostra storia. Questo è un giusto omaggio da parte dell’amministrazione capitolina al vostro trionfo. Ancora sono vive le emozioni di quella serata, una gioia per tutti e un orgoglio per la città di Roma. Una vittoria che ha ripagato lo sforzo di un anno intero, le scelte e gli investimenti della società. Premiamo oggi i giocatori e Inzaghi che hanno onorato la maglia biancoceleste. Oggi è un ponte tra l’ultima stagione e quella che sta per partire. Si mette benzina nelle gambe, si gettano le basi per la nuova annata, si alimentano speranze e passione. Sono contenta che qui oggi venga presentata la maglia che indosserete e dovrete portare con orgoglio in tutta Europa nel 120esimo anno del club. Spero sia un nuovo cammino pieno di soddisfazioni. Speriamo il prossimo anno di celebrare altri trionfi, l'anno scorso ci siete riusciti, sono convinta che potrete farlo anche nella prossima stagione".

AGGIORNAMENTO ORE 15:25 - Tutti si stanno accomodando nell'Aula, la banda musicale della Polizia di Roma Capitale intona l'Inno Nazionale.

AGGIORNAMENTO ORE 15:15 - La Coppa Italia è entrata in Comune. La cerimonia è iniziata, il Presidente Claudio Lotito sta presentando tutti i calciatori e lo staff tecnico alla Sindaca.

ROMA - La Lazio andrà Campidoglio per essere premiata per la vittoria della Coppa Italia ottenuta lo scorso 15 maggio. I biancocelesti saranno accolti dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi nell'Aula Giulio Cesare. Un evento importante per la società capitolina, che vedrà riuniti tutti i protagonisti di questo successo in gran completo.

LAZIO, JONY SBARCATO A ROMA

CALCIOMERCATO LAZIO, INCONTRO FRA TARE E LUIS ALBERTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE

Pubblicato il 10-07 alle 15.57