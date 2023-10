Sassuolo - Lazio, Bucchi: "Complesso fare pronostici. Sarri da vertice? Dico che..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L’imminente Sassuolo-Lazio e l’attualità in chiave Serie A. In merito a ciò, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Cristian Bucchi, tecnico del Sassuolo nella prima parte della stagione 2017-2018.

Che tipo di partita ti aspetti tra Sassuolo e Lazio?

“Molto aperta e combattuta. Non voglio sembrare scontato, ma fare pronostici è complesso. Sono due squadre che stanno bene mentalmente e fisicamente. E poi, post pausa nazionali, ci sono sempre delle incognite”.

Hai allenato al Sassuolo Berardi, nell’ultima sessione di mercato molto vicino alla Lazio. Per quali ragioni, alla fine, sceglie sempre di rimanere in neroverde, dopo mille “telenovele estive”?

“Domenico è un talento puro, lo abbiamo anche ammirato in queste partite con la Nazionale. Io credo abbia tutte le credenziali per giocare in un top club, scontato persino dirlo. Però analizziamo la sua storia: lui, fino a 16 anni, giocava a calcio per divertimento, fino a essere scoperto dal Sassuolo quasi per caso. È legittimo che, dentro di sè, provi un certo senso di gratitudine”.

Per quali ragioni la Lazio ha faticato a ingranare inizialmente?

“Perché è stata fatta una rivoluzione della squadra. Sarri non ha più Milinkovic Savic, che è uno che sposta decisamente gli equilibri. Sono arrivati due nuovi elementi molto interessanti, come Kamada e Guendouzi, che stanno emergendo gradualmente. Però l’organico biancoceleste e Sarri non possono essere messi così in discussione, dal nulla all’improvviso”.

A tuo avviso è una Lazio da vertice?

“Non da secondo posto come la scorsa stagione, però in Europa può qualificarsi tranquillamente. Contro l’Atalanta l’ho vista molto in forma, per esempio”.

Sotto quali aspetti il Sassuolo potrebbe insidiare i biancocelesti?

“Il Sassuolo è una squadra che ha battuto, nel giro di due settimane, Inter e Juventus. È stabilmente da parte sinistra della classifica. Io dico che Sarri dovrà prestare massima attenzione ai singoli, ben valorizzati da Dionisi. Berardi, che lui ammira molto, in primis”.

Chi è, a tuo avviso, la favorita numero uno per lo scudetto?

“Il Milan è meritatamente primo ma, se devo visionare gli organici e misurarli, quello dell’Inter è molto più competitivo, sulla carta…”.

