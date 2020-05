Serie A, Atalanta - Lazio il 24 giugno: i dettagli

La Serie A riparte, finalmente è arrivata l'ufficialità. Dopo la semifinale di ritorno e la finale di Coppa Italia, le squadre italiane torneranno a sfidarsi nelle gare di campionato. Ma non tutte. O meglio, non tutte subito. Il primo week-end, quello del 20-21 giugno, sarà dedicato ai recuperi della 26esima giornata. In programma Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. La Lazio, dopo mesi di stop, tornerà in campo solo qualche giorno più tardi, il 24 giugno. La squadra di Inzaghi sfiderà quella di Gasperini fuori casa. Non a Bergamo però, bensì a Reggio Emilia. La Lombardia, infatti, continua a essere la regione in cui si registra il maggior numero di nuovi casi di Covid-19. Lo stadio della Dea, poi, ha approfittato dello stop per completare alcuni lavori dopo il restyling e quindi, almeno per il momento, non è utilizzabile.

Pubblicato il 28/05 alle 23.30