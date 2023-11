Volpi: "Il progetto della Lazio uno dei più interessanti. Castellanos? Penso che..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In merito all’imminente sfida tra Bologna e Lazio, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Sergio Volpi, centrocampista degli emiliani nella stagione 2008-2009.

Che tipo di partita ti aspetti?

“Emozionante, piena di ribaltamenti di scena su entrambi i fronti. Il Dall’Ara, in queste occasioni, diventa una bolgia. Poi i due allenatori sono due dei migliori della Serie A”.

Cosa non funziona, talvolta, nella Lazio di Sarri? Passa dalla vittoria contro Napoli e Atalanta, a pareggi come quello contro il Monza o sconfitte come quelle contro Lecce e Genoa…

“Secondo me la Lazio ha uno dei progetti più interessanti di tutta la Serie A. Castellanos è stato un colpo molto intelligente. Attaccante completo, in grado di fare la differenza. Ottimo per il post Immobile. Kamada lo volevano diversi top club europei e Guendouzi è un calciatore di spessore internazionale. Logico: va dato tempo a Sarri. Non si può pretendere tutto subito”.

Sotto quali aspetti il Bologna potrebbe insidiare la Lazio?

“Intensità e fisicità. Thiago Motta ha plasmato questa squadra a sua perfetta immagine e somiglianza. Infatti ha messo in difficoltà tutte le big che ha affrontato sin qui”.

A quali obiettivi può puntare la Lazio questa stagione?

“Non mi sembra un campionato in cui ci sia una netta favorita. Secondo me la Lazio può tranquillamente lottare per la qualificazione in Champions. Il secondo posto della scorsa stagione magari no, poi tutto può succedere…”.

