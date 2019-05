Calciomercato Lazio, la lista di Inzaghi: si guarda in casa Torino

Il futuro di Inzaghi alla Lazio è una questione aperta. C'è un filo lungo 19 anni che lega il tecnico al club ed è l'appiglio di speranze, certezze e dubbi. E' lì che il mister piacentino ha appeso anche il foglio delle sue richieste. Sopra ci ha scritto vari nomi e due sono in grassetto: quelli di Ansaldi e Izzo. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, Inzaghi li vorrebbe entrambi con sè nel caso in cui decidesse di restare alla Lazio. La questione, però, è probabilmente più complicata del previsto. Il Torino, infatti, non sembrerebbe affatto disposto a dire addio a nessuno dei due. Che sia un ostacolo insormontabile sarà il tempo a deciderlo.

