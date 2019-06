Europa League, Roma contro la vincente di Debrecen-Kukesi

È stato sorteggiato poco fa a Nyon il secondo turno preliminare della prossima edizione dell'Uefa Europa League. Turno che vedrà coinvolta la Roma di Fonseca, arrivata sesta al termine dello scorso campionato di Serie A. I giallorossi sfideranno la vincente tra Debreceni VSC (Ungheria) e FK Kukësi (Albania) con la gara di andata all'Olimpico il 25 luglio e il ritorno in trasferta l'1 agosto. A ribaltare la situazione potrebbe essere soltanto l'esclusione del Milan dalla prossima competizione continentale. La decisione dell'Uefa è attesa per oggi: in caso di squalifica (non di rinuncia da parte dei rossoneri), la Roma si ritroverebbe ai gironi insieme alla Lazio e verrebbe ripescato il Torino.

