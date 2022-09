Lazio - Feyenoord, vietata la vendita dei biglietti agli olandesi: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà Lazio - Feyenoord la prima partita che decreterà l'ingresso in Europa dei biancocelesti. Match tutto da vivere giovedì 8 settembre allo Stadio Olimpico di Roma. Quella contro la formazione di Slot si tratta della prima gara stagionale di Europa League per la squadra di Maurizio Sarri. Attenzione però perché, come riporta Il Tempo, è vietata la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi per evitare disordini in città. A deciderlo è stato il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, per «preservare la città da possibili disordini». Infatti, nella storia del Feyenoord, la tifoseria è riconosciuta come una delle più aggressive a livello europeo. Furono gli stessi ultras della squadra olandese nel 2015, poco prima della partita contro la Roma, a danneggiare la Fontana della Barcaccia del Bernini a Piazza di Spagna. Non solo, in un quadro più recente, alla vigilia della finale di Conference League a Tirana ci furono scontri tra olandesi e gli ultras della Roma.