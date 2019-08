Lazio, Lulic: "Dobbiamo migliorare in difesa. Speriamo che restino tutti"

Si può migliorare, ma il livello - almeno offensivamente - è già ottimo per Senad Lulic. Il capitano biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio a margine della vittoria per 4-3 contro il Bournemouth. Ecco le sue parole: "Per gli spettatori dev'essere stata sicuramente una partita bella da vedere. In questa fase non tutto funziona perfettamente, ma ci siamo divertiti e fa piacere segnare così tanto. È normale che non fosse semplice giocare contro una squadra inglese, giovane, fisica e che corre tanto. Noi però abbiamo molti giocatori bravi con il pallone, di grande qualità, questo ci ha permesso di creare un sacco di occasioni e di segnare tanti gol. Non abbiamo giocato bene difensivamente, le prime due reti subite avremmo anche potuto evitarle, ma in questa fase della preparazione ci può stare. Non siamo ancora nelle migliori condizioni, ci arriveremo a inizio campionato. Siamo sulla buona strada, ad Auronzo abbiamo lavorato bene e in Germania metteremo altra benzina nelle gambe per essere pronti per la prima di Serie A."

IL FUTURO: "Differenze con lo scorso anno? Nessuna. Ci conosciamo, il fatto che la rosa sia rimasta invariata è la miglior cosa, perché le giocate ormai vengono automatiche. Speriamo che restino tutti".

MIGLIORAMENTI: "Con questo sistema di gioco spendiamo tanto giocando sulle fasce. Fa piacere avere in rosa giocatori forti come Lazzari, speriamo ci possa dare una mano quest'anno. Per prima cosa dobbiamo migliorare in difesa e prendere meno gol possibili, in attacco abbiamo qualità e tanti giocatori possono fare gol in qualsiasi momento, ma tutto comincia dalla difesa". Infine, Lulic ha rilasciato anche una battuta sulla rete che gli è stata annullata a inizio partita: "Il gol annullato? Meglio oggi che in campionato (ride n.d.r.)".

BOURNEMOUTH-LAZIO, LA PARTITA

LAZIO, LE PAROLE DI CORREA

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 2 agosto 2019 alle ore 23:25