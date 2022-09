FORMELLO - Lazio, un giorno di riposo: Pedro ci riprova

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Un giorno di riposo, gli allenamenti riprenderanno domani alle 17.30. Si comincerà a preparare la trasferta contro il Midtjylland, da affrontare giovedì alle 18.45. Le prove tattiche scatteranno mercoledì alla vigilia, di fronte ci sono gli ultimi due sforzi prima della sosta, la partita in Danimarca e l'altra partita fuori casa, in programma domenica a Cremona. Sarri ragiona sulla formazione, ruotata contro il Feyenoord e il Verona. In attacco, con Pedro acciaccato, salvo sorprese saranno chiamati agli straordinari Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. A meno che il tecnico non decida di lanciare dall'inizio Cancellieri. Per lui si tratterebbe dell'esordio tra i titolari. Intanto rimangono da monitorare le condizioni di Pedro, potrebbe recuperare in tempo ma si calcolano i rischi visto l'imminente stop del campionato.

INFERMERIA. Lazzari ieri è stato sostituito per un problema muscolare al flessore destro, lo staff medico biancoceleste ha parlato di trauma distrattivo, serviranno gli accertamenti stumentali per capire l'entità dell'infortunio. Tornerà comunque dopo la sosta, toccherà a Hysaj in Danimarca. L'albanese a destra e Marusic dalla parte opposta. Al centro dovrebbe rivedersi Romagnoli, probabilmente con Gila come con il Feyenoord. Maximiano ci riprova, ma sembra di nuovo in vantaggio Provedel. A centrocampo torna Cataldi dalla squalifica, ai suoi lati se giocassero Vecino e Luis Alberto si rivedrebbe la stessa linea di giovedì scorso contro gli olandesi.

Pubblicato il 12/09