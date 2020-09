Calciomercato Lazio, Badelj si avvicina al Genoa: i dettagli

Milan Badelj sarebbe vicinissimo a lasciare la Lazio. Il calciatore in questa stagione ha indossato la maglia viola della Fiorentina che però non l'ha riscattato, per questo è quindi tornato nella Capitale in attesa di una nuova avventura. Nuova chance che potrebbe arrivare dal Genoa che sarebbe molto interessato al croato. La società rossoblu avrebbe già presentato l'offerta al giocatore: un contratto triennale da 1,5 milioni a stagione. Tra Lazio e Genoa l'accordo dovrebbe arrivare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a circa 5 milioni. Decisive saranno le prossime 24/48 ore con il regista atteso in Liguria.

Pubblicato l'11/09 alle 16.50