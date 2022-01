Calciomercato Lazio, in Spagna: "Il Valladolid dice no a Vavro per un motivo"

Il fatto che Vavro sia entrato in campo per uno spezzone di partita contro la Salernitana non significa che non sia più sul mercato. Anzi, il difensore resta in uscita insieme agli altri giocatori da piazzare per sbloccare l'indice di liquidità. La società ci sta lavorando e dalla Spagna fanno sapere che un dialogo con il Valladolid, squadra di Serie B spagnola, c'è stato e forse è ancora aperto. Secondo il sito Puchela Fichajes, il club di cui è proprietario Ronaldo il Fenomeno aveva individuato Vavro come rinforzo ideale per la difesa, ma la richiesta dell'obbligo di riscatto a 5,5 milioni di euro inserita dalla Lazio, solo in caso di promozione in Liga del Valladolid, avrebbe bloccato la trattativa.

Pubblicato il 16/01 alle ore 8:30

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri in conferenza: "Mercato? Vediamo..."

Torna alla home page