DIRETTA – Calciomercato Lazio, le uscite bloccano ancora gli acquisti: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio è al lavoro sul mercato, per il momento i movimenti della società sono stati più sul fronte delle uscite che su quello delle entrate ma i due aspetti sono collegati per via del problema legato all’indice di liquidità. Dopo le cessioni di Escalante e Rossi, il prossimo a lasciare Formello dovrebbe essere Lukaku sempre più vicino al Vicenza. Per quanto riguarda Muriqi l’Hull City sembra essersi fatto da parte ma nel frattempo si è affacciato il Leeds, bisogna attendere per vedere come evolverà la vicenda. Fares resta bloccato al Genoa, il Torino attende ma potrebbe esserci una svolta. Restano ancora da piazzare Lombardi, Durmisi, Vavro e Jony mentre per Lazzari si attende un’offerta adeguata.

Per quel che concerne le entrate confermato l’interesse per Casale del Verona ma attenzione alla concorrenza perchè nelle ultime ore si sono mosse anche Milan e Napoli. Resta ferma l'idea del club scaligero di cederlo in estate. C'è anche Emerson Palmieri nei radar della Lazio ma risulta un’operazione in piuttosto complicata da portare a termine in questa sessione di mercato. In cima alla lista dei desideri c’è anche Parisi dell’Empoli, a seguire Ahmedhodzic del Malmo e Reinildo Mandava del Lilla ma per quest’ultimo la situazione è complicata dal momento che è extracomunitario e Kamenovic, prossimo al tesseramento, prenderebbe l’unico slot lasciato libero. In attacco resta l’interesse per Origi che sta spingendo per lasciare il Liverpool ma occhio alla concorrenza. È stato sondato il terreno anche per Jonathan Burkardt del Mainz. Per il centrocampo sono tornati di moda i nomi di Vecino e Allan.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Orsi: "Sarri uno dei migliori ma la Lazio deve costruire la rosa giusta per lui"

Inter-Juventus, aria di Supercoppa: in palio il primo trofeo dell’anno