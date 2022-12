Calciomercato, Muriqi verso l'addio: ecco quanto potrebbe guadagnare la Lazio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'inizio di stagione di Vedat Muriqi con il Maiorca è stato a dir poco eccezionale, visti i suoi numeri superiori anche a campioni del calibro di Karim Benzema. Per questo motivo l'attaccante kosovaro ha attirato le attenzioni di club come Aston Villa e Siviglia, i quali sarebbero intenzionati a farsi avanti a gennaio per provare ad acquistarlo. Nonostante il club spagnolo abbia dichiarato di non avere alcuna intenzione di cedere Muriqi, secondo quanto giunto dalla Spagna sarebbe stato stabilito lo stesso il suo prezzo: 20 milioni di euro. In queste dinamiche rientra anche la Lazio che, in virtù della percentuale sulla futura rivendita, osserva con attenzione da Roma ogni genere di sviluppo. Se, infatti, Muriqi dovesse essere ceduto; la società biancoceleste incasserebbe il 45% della cifra che verrebbe versata nelle casse del Maiorca. Questo significa che, se accontentate le richieste degli spagnoli, la Lazio vedrebbe entrare nelle sue tasche 9 milioni di euro. Ma non solo.

Per un'analisi completa, infatti, va tenuta in considerazione anche la clausola rescissoria da circa 40 milioni, presente nel contratto dell'attaccante. Nonostante sia difficile immaginare che qualche club possa pagare tale cifra, a meno di un exploit incredibile di Muriqi, va sottolineato che se dovesse accadere l'imponderabile la Lazio avrebbe un'entrata di ben 18 milioni di euro. Un cifra, dunque, molto vicina a quella spesa nell'estate del 2020 per aggiudicarsi l'attaccante. Insomma, per conoscere il futuro di Muriqi bisognerà aspettare gennaio, quando alcune squadre si faranno avanti per lui. La Lazio, in tutto ciò, non dovrà fare altro che monitorare tutti i possibili movimenti e sperare che un'eventuale cessione avvenga con la cifra più remunerativa possibile.

