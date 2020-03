Coronavirus, il Consiglio di Lega convoca un'Assemblea il 4 marzo

In tarda mattinata si è svolto in conference call un Consiglio di Lega straordinario per discutere della riorganizzazione del calendario della Serie A in seguito alle misure prese dal governo contro l'emergenza coronavirus. Alla presenza di Paolo Dal Pino (presidente Lega A), Luigi De Siervo (ad Lega A), Maurizio Casasco (consigliere Lega A), Claudio Lotito (Lazio), Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello (Inter), Stefano Campoccia (Udinese), Luca Percassi (Atalanta) e Paolo Scaroni (Milan), secondo quanto riportato da Sky Sport, la riunione è terminata con un nulla di fatto, con la volontà di convocare un'Assemblea straordinaria alla presenza dei 20 presidenti del massimo campionato.

ASSEMBLEA IL 4 MARZO - L'ufficialità arriva da una nota ufficiale della Lega: "Il Consiglio di Lega, riunitosi oggi in conference call, ha deciso di convocare un'assemblea urgente il prossimo 4 marzo per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al coronavirus sul calendario delle partite".

Pubblicato 01-3-2020 alle 16.03