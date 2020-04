Inzaghi, compleanno in quarantena: festa in casa e videochiamate - FT

Simone Inzaghi, che ieri ha compiuto quarantaquattro anni, non ha potuto festeggiare insieme ad amici e parenti ma, seppur virtualmente, sono stati tutti al suo fianco. Nel corso della piccola festa organizzata in casa con la moglie Gaia, in dolce attesa, e con i figli Tommaso e Lorenzo, l'allenatore della Lazio ha ricevuto le videochiamate degli amici, tra cui l'ex biancoceleste Sebastiano Siviglia e Matteo Materazzi. Le foto sono state puntualmente pubblicate dalla compagna del tecnico su Instagram:

Pubblicato il 05/04 alle ore 17:35

