Lazio, Acerbi: “Le prossime gare decisive per la stagione. Sul derby…”

Anche Francesco Acerbi, al termine del servizio da ‘cameriere’ nel corso dell’evento So.Spe di ieri sera, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Serata bella, significativa soprattutto. Non vedo l'ora di fare il cameriere, gentilissimi ad invitarci. Partecipare a queste esperienze è sempre bellissimo. Cataldi mi sembra più portato come cameriere, ma sono bravo anche io. Ci aspettano tre sfide importanti che indirizzeranno la nostra stagione, due in casa ed una a Parma. Dovremo fare molto bene, vogliamo dar seguito ai risultati positivi. Vogliamo ottenere il massimo. Pensavo fosse successo qualcosa in occasione del gol nel derby, abbiamo sofferto ma è stato un punto fondamentale: c'è stato molto spirito di gruppo perché non volevamo perdere”.

