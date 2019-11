Lazio, Armini ancora non rinnova. E il tempo ora stringe...

Scadenza 2020, un rinnovo che sembrava una formalità e che invece rischia di diventare un problema. La Lazio e Armini sono giunti a una fase di stallo. Il difensore biancoceleste, cresciuto nel mito di Nesta, è gestito da Mino Raiola, che per lui ha in testa un futuro roseo. Il club capitolino crede nelle sue potenzialità, quest'estate sul tavolo ha messo una proposta di rinnovo di cinque anni da rivedere in futuro in base alla crescita del ragazzo. Proposta che non ha soddisfatto l'entourage e che ha complicato la situazione. Al momento, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, non sono previsti nuovi incontri. Il tempo stringe e sarà una corsa contro il tempo per salvaguardare quello che è a tutti gli effetti un patrimonio del settore giovanile biancoceleste, da sempre anche nel giro della nazionale. La volontà del calciatore è nota, gli ammiratori però sono tanti. La Lazio dovrà guardarsi anche le spalle.

