Lazio, i tifosi si danno appuntamento a Formello: il volantino degli Ultras - FOTO

La Serie A riparte con gli stadi chiusi. I tifosi della Lazio non potranno seguire la squadra a Bergamo, ecco perché hanno scelto di ritrovarsi a Formello per caricare la squadra in vista della gara con l'Atalanta di mercoledì sera. In questo momento così delicato, la speranza è che vengano rispettate le distanze di sicurezza, senza creare assembramenti e utilizzando le mascherine. Di seguito il volantino fatto circolare tal tifo organizzato: "Si riparte! Non potremo seguire la Squadra in quel di Bergamo, ma non la lasceremo mai sola. Appuntamento martedì 23 giugno alle ore 16 davanti al distributore "Eni" prima del centro sportivo di Formello per caricare i ragazzi in vista della partita contro l’Atalanta. In questo periodo delicato, un modo per sostenere i nostri colori! Che nessun si tiri indietro, che non si ceda di un metro. Ultras Lazio".

Articolo pubblicato il giorno 22/6/20 alle ore 23:30