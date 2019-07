Lazio, Inzaghi: "Calendario affascinante, derby sorprendente. Saremo pronti!"

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha commentato così il calendario di Serie A appena stilato: "Il calendario è affascinante, il derby alla seconda giornata è sicuramente qualcosa di sorprendente ma anche emozionante per noi e per i nostri tifosi. La partenza è molto interessante ma ogni partita in Serie A è difficile. La prima a Genova contro questa nuova Sampdoria sarà impegnativa ma noi stiamo lavorando per farci trovare pronti ad ogni sfida", queste le sue parole all'Agenzia Ufficiale biancoceleste.

Pubblicato ieri alle 20.58