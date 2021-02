Lazio, Inzaghi e i suoi record: di diritto nell'élite del calcio italiano

Con quella di ieri, Simone Inzaghi raggiunge quota 100 vittorie in Serie A. Un traguardo prestigioso, che lo catapulta al terzo posto a pari punti con la Roma e gli dà la giusta carica per affrontare il Bayern in Champions. Una centesima vittoria dal valore immenso, soprattutto se si fa il confronto con i grandi allenatori italiani. Inzaghi infatti ha raggiunto quota 100, dopo 182 partite in Serie A: meglio di mostri sacri come Ancelotti (185), Mancini (197) e Allegri (203). Peggio - si far per dire - solo di Conte (145), Sarri (169) 3 Capello (180). Numeri che parlano da soli e che inseriscono l'allenatore piacentino nel novero dei grandi mister italiani.

Pubblicato il 21/02