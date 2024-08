Lazio, prosegue la campagna abbonamenti: il parziale aggiornato

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione che vedrà la Lazio fare il suo esordio all’Olimpico col Venezia, il 18 agosto alle 20:45. Cresce l'attesa e pian piano anche il numero degli abbonamenti sottoscritti che, come appreso dalla nostra redazione, ha quasi raggiunto quota 23.700. Curva Nord e Tribuna Tevere Parterre Laterale sono esauriti, resta però disponibilità negli altri settori. Sarà possibile sottoscrivere le tessere Classic, che include tutte le sfide casalinghe più la prima all’Olimpico di Coppa Italia, e Global, che oltre alle partite in casa di Serie A e la prima di Coppa Italia aggiunge le quattro in casa di Europa League, fino alle 19:00 di sabato 10 agosto quando terminerà la vendita libera.

