LIVE - Calciomercato Lazio, summit Tare-Inzaghi: tutte le trattative in corso

Vacanze terminate per entrambi, Igli Tare e Simone Inzaghi sono tornati al lavoro già da qualche ora. Il direttore sportivo biancoceleste e il tecnico piacentino hanno avuto modo di confrontarsi nella giornata di ieri, durante la doppia seduta della squadra a Formello. Si parla di mercato, è fisiologico in questo periodo dell'anno, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. La linea della Lazio è chiara, prima vendere per poi provare a comprare. Zappacosta si, o forse qualche altra opportunità.



In fase di stallo la situazione di Martin Caceres che sembrava essere molto vicino al Parma. Il ds dei ducali Faggiano ha fatto chiarezza, facendo capire che "manca ancora tanto per chiudere". L'ufficialità non è vicina, ma alla fine l'affare si farà. Non si muoverà invece Fortuna Wallace. Il Wolverhampton ha provato a portarlo in Inghilterra, ma dopo il colloquio Tare-Mendes a Dubai si è deciso che resterà nella Capitale fino a giugno. Restano da piazzare Basta (ipotesi Italia o Spagna con il Bologna in pole, ndr), Lombardi e Patric, con lo spagnolo entrato nel radar del Besiktas. Partirà anche Alessandro Rossi che andrà a farsi le ossa per sei mesi probabilmente al Pescara (c'è anche il Brescia). Ipotesi prestito anche per Alessandro Murgia, conteso da Genoa, Spal ed Empoli. Filippini ha rifiutato un'offerta dalla Serie A romena e cerca sistemazione in Italia. Difficile piazzare gli altri esuberi Minala, Lombardi e Morrison.