PRIMAVERA - Lazio, manita ai danni del Monopoli: al Fersini finisce 5-0

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Primavera trova finalmente la vittoria dopo il brutto esordio in casa dell’Ascoli. primo tempo quasi perfetto sul campo Mirko Fersini di Formello con i biancocelesti subito in vantaggio al 2’ con la novità Sana Fernandes che disputa un’ottima prima parte di gioco. Pochissime le occasioni pericolose degli ospiti che al 14’ nulla possono sul raddoppio firmato Valerio Crespi. Il numero 9 si prende di nuovo gli applausi al 38’ con un colpo di testa che beffa Bevilacqua. Nella ripresa Castigliani sigla il suo primo gol in stagione mettendo a segno un rigore al 67’. A tre minuti dal termine Adjaoudi, entrato in corso d’opera, infila all’incrocio dei pali una punizione perfetta firmando il 5-0.

Campionato Primavera2 | 2 giornata

Sabato 17 settembre 2022, ore 16:00

Campo Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini (72' Jurczak), Dutu, Ruggeri, Milani (60' Kane); Troise (60' Adjaoudi), Coulibaly, Rossi (72' Napolitano); Sana Fernandes, Crespi, Castigliani (85' Bigonzoni). A disp.: Morsa, Martinelli, Akwasingi, Di Tommaso, Brasili. All.: Stefano Sanderra

MONOPOLI (4-2-3-1): Bevilacqua; Cascella, Sorgente, Rapio (68' Morisco), Dibenedetto; Mazzotta, De Vietro; Demichele (60' Romagno), Ahmetaj, Cirrottola (46' Mezzapesa), Simone (60' Tataru). A disp.: Minucci, Andrisani, Beniti, Fanelli, Loiudice, Macchia, Marchitelli, Meliddo. All.: Caricola

Arbitro: Domenico Mirabella (sez. Napoli)

Assistenti: Antonio Aletta - Antonio Caputo

Ammoniti: Rossi (L) Rapio (M)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90'+4' - Triplice fischio. La Lazio porta a casa la vittoria dopo una grande prestazione di squadra.

90' - Quattro minuti di recupero concesso.

87' - GOOOOOOOL LAZIOOOOOO! Punizione dal limite dell'area per la Lazio: sul pallone va Adjaoudi che prova il missile all'incrocio dei pali e sigla il pokerissimo.

85' - Simone Castigliani lascia il campo per Bigonzoni.

81' - Calcio di punizione dalla sinistra per i biancocelesti: sul pallone va Castigliani che calcia dritto suk secondo palo, Bevilacqua smanaccia e sventa il pericolo.

80' - La formazione di Caricola sembra essersi rassegnata, Lazio invece visibilmente stanca ma comunque attenta a non concedere nulla agli avversari.

77' - Occasionissima per il Monopoli con Ahmetaj che prova il colpo di testa ma Magro si immola e salva il risultato.

75' - Corner per la Lazio: alla battuta va Castigliani, pallone che sfreccia in area ma nessun compagno trova l'incornata vincente. Crespi commette fallo su Morisco ed è punizione per gli ospiti.

72' - Cambia di nuovo Sanderra: Jurczak prende il posto di Bedini. Napolitano sostituisce invece Rossi.

69' - Crampi per Bedini. Staff medico in campo.

68' - Cambia ancora Caricola: Morisco sostituisce Rapio.

67' - GOOOOOOL LAZIO!!!!!! Castigliani spiazza Bevilacqua e cala il poker.

66' - Castigliani viene steso da Rapio. Calcio di rigore per i biancocelesti.

60' - Cambia anche Sanderra: Milani lascia il posto a Kane, mentre Massil entra al posto di Troise. Per il Monopoli entrano Romagno e Tataru per Simone e De Michele.

60' - Crespi ci prova col Destro, pallone che si perde sul fondo

59' - Giallo per Rossi che ferma la ripartenza di Mezzapesa.

54' - Valerio crespi atterrato da dietro da Ahtemaj, il numero 9 biancoceleste chiede il cartellino giallo ma non viene accontentato dall'arbitro.

51' - Ritmi non altissimi in questo secondo tempo: i biancocelesti cercano di gestire il risultato. Troise richiamato più volte da Sanderra che non vuole cali di concentrazione.

49' - Coulibaly recupera un buon pallone, Crespi sulla destra vede Castigliani tenta il cross basso che si perde però sul fondo.

46' - Primo cambio per il Monopoli: Cirrottola lascia il posto a Mezzapesa.

INIZIO PRIMO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+1 - Triplice fischio. Termina la prima parte di gara.

45' - Un minuto di recupero concesso.

44' - Quarto gol sfiorato dai biancocelesti con il tiro di Troise che da solo in area riceve il pallone, la conclusione è potente ma poco precisa.

40' - Attentissima la difesa della Lazio che annulla ogni possibile occasione pericolosa degli avversari.

38' - TRIIIISSSSS LAZIO! Angolo battuto da Sana, pallone che viaggia lentissimo in area, Crespi abbassa di poco la testa, sfrutta il rimbalzo e manda il pallone alle spalle di Bevilacqua.

37' - Bravissimo Castigliani a recuperare il pallone, si porta il pallone nei pressi della bandierina ma viene atterrato da Rapio. Necessario l'intervento dello staff medico.

31' - Il forte vento che oggi si fa sentire al Centro Sportivo di Formello smorza i tiri di Magro. La Lazio deve stare attenta e calcolare anche il fattore ambientale.

29' - Fase spezzettata del match con qualche errore individuale di troppo da entrambe le parti.

26' - Corner per il Monopoli: alla barttuta va Di Benedetto, il pallone arriva nel mucchio davanti a Magro. Il portiere laziale è bravo ad afferrare il portiere dopo averlo fatto rimbalzare.

24' - Sana Fernandes atterrato in area da Sorgente. Per l'arbitro non c'è nulla.

23' - Ancora occasionissima per Cirrottola che ruba il pallone a Castigliani: il numero 11 prova il tiro potentissimo che di pochissimo finisce fuori. La squadra di Caricola sta decisamente alzando i ritmi.

20' - Punizione da posizione interessante per gli ospiti dopo una trattenuta su Rapio: Sana Fernandes e Milani in barriera. Cirrottola prova il tiro di potenza, pallone che rimbalza prima sulla traversa poi su Magro. Monopoli vicinissimo al gol.

18' - Milani scambia con Crespi: il numero 9 se la porta vanti, bel gioco di gambe di Troise che però viene fermato regolarmente. Il contropiede dei biancoverdi si spegne immediatamente.

14' - RADDOPPIO LAZIOOOOOOOO! Bellissima azione di Bedini che serve un ottimo pallone sul petto di Rossi, stop perfetto in area per Crespi che al volo lancia il missile in porta.

11' - Corner per i biancocelesti:: cross teso di Sana, Rossi col tacco cerca di insaccare il pallone in porta, ma ottima parata di Bevilacqua.

9' - Sana Fernandes recupera palla sul versante sinistro, si porta avanti il pallone, se la sposta sul destro, poi sul sinistro, tenta il tiro ma Bevilacqua riesce a respingere.

7' - Buon inizio dei biancocelesti che riescono a gestire il gioco in queste prime fasi.

2' - GOOOOOOL LAZIOOOOOO! La novità Sana Fernandes ruba il pallone a Cascella e con un piazzato leggermente a giro porta avanti i biancocelesti.

1' - Pronti, via!

INIZIO PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 15.58 - Le squadre osservano un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione nelle Marche.

Buon pomeriggio da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Monopoli, 2a giornata d'andata del campionato di Primavera 2. I biancocelesti sono obbligati a riscattarsi dopo il brutto esordio contro l'Ascoli nella scorsa giornata. Mister Sanderra è chiamato a dare una scossa ai suoi ragazzi per centrare finalmente l'obiettivo promozione in Primavera 1 che manca ormai da due anni. La scelta di utilizzare il modulo 4-3-3 non è casuale: il tecnico è determinato a preparare giovani talenti già pronti a fare il grande salto agli ordini di Maurizio Sarri. Ovviamente in tribuna presenti anche il nuovo Direttore Generale del settore giovanile Enrico Lotito e Angelo Fabiani.