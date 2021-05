Roma - Lazio, il "mea culpa" di Acerbi: "Ho giocato col male, avrei dovuto chiedere il cambio" - FOTO

All'indomani della brutta sconfitta nel derby contro la Roma, Francesco Acerbi ha condiviso su Instagram le pubbliche scuse nei confronti di compagni, mister e tifosi. Il difensore biancocelste, che salterà la sfida di martedì contro il Torino causa espulsione, ha scritto: "Ho giocato col mal male quasi tutta la partita. avrei dovuto chiedere il cambio, non ho voluto abbandonare la barca, ho provato a lottare fino alla fine! Chiedo scusa ai miei compagni, al mister, ai tifosi e a me stesso". Poi un aggiornamento sulle sue condizioni di salute: "Domani farò la risonanza per essere sicuro non sia nulla di grave".

Pubblicato il 16/05 alle ore 14:55

