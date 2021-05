Lazio, le soluzioni di Lotito per la Salernitana. E arriva un'offerta dall'Inghilterra...

L'articolo 16 bis delle Noif obbliga Lotito a vendere la Salernitana e a trovare una soluzione quanto prima perché non è ammessa la multiproprietà nella stessa categoria, e dal prossimo anno i granata giocheranno in Serie A come la Lazio. Lotito e Mezzaroma si stanno attivando per la cessione, parallelamente però stanno chiedendo una proroga sui tempi di vendita (30 giorni non bastano). Sono varie le ipotesi sul tavolo: la cessione diretta ad un altro imprenditore, il trust all’americana, la cessione ad un fondo d’investimento. Come riporta la rassegna di Radiosei, qualche manifestazione d’interesse è arrivata anche dall’estero nelle ultime ore, precisamente dall’Inghilterra. Non mancano anche imprenditori locali. Il prezzo è di 70-80 milioni di euro. Il tempo passa e Lotito deve trovare una soluzione.

