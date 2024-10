Al Thani a Roma tra visite di stato e piacere. E i tifosi della Lazio... FOTO&VIDEO

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

Tamim bin Hamad al-Thani è a Roma. L'Emiro del Qatar è nella Capitale per una visita di stato che lo porterà lunedì alle 12 al Quirinale, mentre nel pomeriggio sarà ricevuto dal Papa per un'udienza privata. L'emiro arriva a Roma con l'aereo della famiglia reale e una delegazione composta da 35 persone tra cui figurano molti ingegneri e architetti. Dopo l'airbus 380, una serie di Van accoglieranno Al Thani sotto la pista dell'aeroporto per condurlo all'hotel St Regis. I tifosi della Lazio non potevano perdere l'occasione per accogliere Al-Thani che è da sempre legato alla Lazio. In questi anni sono molti gli episodi con Renzi che ha raccontato aneddoti legati alla passione per i biancocelesti del qatariota. Nel 2019, durante una visita a Roma, Al-Thani fu protagonista di un siparietto con l'allora premier Conte. Quando l'esponente del M5S disse di essere della Roma, l'emiro gli rispose: "Ancora sei della Roma?".

La passione per la Lazio di Tamin non è sfuggita alla Tribuna Tevere con i sostenitori che hanno preparato uno striscione con scritto: "Al Thani compra la Lazio". Lo striscione è stato esposto davanti l'hotel che ospiterà l'emiro ed è stato ripreso dallo staff dell'hotel e addetto al prestigioso ospite. L'emiro è pronto a godersi due giorni nella Capitale dove non mancherà lo svago tra le vie del centro e impegni di lavoro. Chissà se incontrerà anche i tifosi della Lazio che sognano un suo arrivo alla guida del club del cuore.