AURONZO GIORNO 2 - Lazio, il rigore di Marcos Antonio chiude la seduta mattutina - FT&VD

AGGIORNAMENTO 12.05 - Termina la seduta di allenamento mattutina, resta in campo solo Marcos Antonio che sfida Adamonis ai calci di rigore (palo colpito dal brasiliano). L'appuntamento per l'allenamento pomeridiano sarà alle 17.45.

AGGIORNAMENTO 11.57 - Si vedono Adamonis e Furlanetto che prendono il posto di Maximiano e Provedel, rientrati in palestra.

AGGIORNAMENTO 11.53 - A ogni gol degli attaccanti, durante le prove tattiche, il pubblico esulta esaltando i propri beniamini.

AGGIORNAMENTO 11.33 - Termina il lavoro atletico, i difensori rientrano in palestra e restano sul campo centrale i centrocampisti e gli attaccanti per le esercitazioni tattiche. Sarri, come di consueto, divide i reparti in due squadre, disposte così:

Rossi: Luis Alberto, Cataldi,Bertini, Pedro, Crespi, Balde (Sana Fernandes).

Azzurri: Basic, Marcos Antonio, Vecino, Zaccagni, Diego Gonzalez, Felipe Anderson.

AGGIORNAMENTO 11.22 - Prosegue il lavoro atletico allo Zandegiacomo. La squadra, divisa in gruppetti, sta svolgende delle ripetute continue. A guidare il gruppo sono Marusic, Crespi e Akpa Akpro.

AGGIORNAMENTO 11.13 - Adamonis, che non si è visto in campo questa mattina, è entrato nella sala fisioterapica.

AGGIORNAMENTO 11.00 - Terminate le esercitazioni difensive, sul prato dello Zandegiacomo entra anche il reparto offensivo. L'intera squadra continua il lavoro atletico sul campo principale.

AGGIORNAMENTO 10.47 - Non si sono ancora visti in campo i due portieri Furlanetto e Adamonis.

AGGIORNAMENTO 10.45 - Mentre il reparto difensivo ultima il lavoro tattico sul campo principale, centrocampisti e attaccanti iniziano quello atletico sul terreno di gioco adiacente.

AGGIORNAMENTO 10.36 - Lavora ancora sui movimenti della linea difensiva Maurizio Sarri, con l'obiettivo di migliorare quei dettagli su cui lavora, ormai, da tre anni. Il lavoro consiste nell'alternanza palla coperta-palla scoperta, con una linea che lancia e l'altra che ha il compito di scappare e, non appena riceve palla, ripartire rapidamente appoggiandosi sul regista. A ricoprire il ruolo del play, in alternanza, sono stati Patric prima (ora passato con i rossi come centrale) e Ruggeri poi.

AGGIORNAMENTO 10.33 - I difensori entrano sul campo principale e Sarri da il via alle prove tattiche. Il reparto è diviso in due squadre:

Rossi: Fares, Ruggeri, Dutu, Floriani;

Azzurri: Marusic, Romagnoli, Casale, Lazzari;

Patric si alterna tra le due squadre.

AGGIORNAMENTO 10.30 - Non promette bene il tempo ad Auronzo. Le nuvole coprono il sole e qualche goccia di pioggia inizia a scendere sul campo. (CLICCA QUI PER IL METEO DI OGGI)

AGGIORNAMENTO 10.15 - Al contrario di quanto visto ieri, Sarri questa mattina inizierà con il reparto arretrato. I difensori, divisi tra azzurri e fratinati rossi, si sono recati sul campo adiacente per dare il via alla sessione atletica. Nessun assente.

AGGIORNAMENTO 10.10 - Prima dell'allenamento va in scena la classica seduta fisioterapica per i calciatori. Tra coloro che ne hanno preso parte ci sono Provedel, Luis Alberto, Romagnoli. Il portiere, appena uscito dalla struttura, ha fatto il suo ingresso in campo, seguito pochi istanti dopo da Maximiano. Sono loro i primi a scendere sul terreno dello Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO 10.00 - Non solo il campo principale. È in preparazione anche quello adiacente allo Zandegiacomo, dove la squadra (divisa come di consueto nei due gruppi: centrocampisti-attaccanti e difensori) svolgerà la seduta atletica.

AGGIORNAMENTO 9.45 - I primi elementi della rosa fanno il loro arrivo allo Zandegiacomo a bordo dei transfer. Nel frattempo lo staff di Sarri prepara il campo per la prima seduta giornaliera, distribuendo sul terreno di gioco delle 'porticine'.

AURONZO - Secondo giorno di allenamenti in quel di Auronzo di Cadore. La squadra è attesa tra pochi minuti allo Zandegiacomo, dove scenderà in campo per la prima delle due sedute giornaliere, incentrata principalmente sul lavoro atletico e tattico. In serata sono attesi gli arrivi anche dei due nazionali Hysaj e Immobile che, questa mattina, stanno svolgendo le consuete visite mediche in Paideia, prima dell'arrivo all'Isokinetic e della successiva partenza per il ritiro.