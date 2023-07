AURONZO GIORNO 2 - Meteo | Temporali e venti: le previsioni del 13 luglio

AURONZO DI CADORE - La Lazio è partita con il sedicesimo ritiro ad Auronzo di Cadore, luogo di ritrovo per dar al via la nuova stagione biancoceleste. Sotto le Tre Cime di Lavaredo però, le condizioni climatiche sono delle migliori, visto che il tempo è fortemente instabile. Già ieri, primo giorno di ritiro la mattina si era aperta con temporali e perturbazioni sul campo dello Zandegiacomo, dove la Lazio effettua le doppie sedute di allenamento. Stando a quanto riporta Il Meteo.it, per oggi la situazione non è in fase di miglioramento. Sì perché, nella mattinata sono previste piogge e venti deboli. Stando alle temperature, queste saranno comprese tra 18 e i 20 gradi. Aprendo la seconda parte della giornata, il pomeriggio sarà caratterizzato, già a partire dalle 12:00 da temporali e schiarite, dunque è consigliato dirigersi verso il campo con il giusto abbigliamento. Sì perché le condizioni climatiche non cambieranno almeno fino alle 20:00 quando il cielo dovrebbe tornare sereno.