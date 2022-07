AURONZO GIORNO 3 - Lazio, la seduta mattutina: tocca a centrocampisti e attaccanti

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AGGIORNAMENTO ORE 11:26 - Difesa a quattro schierata con le sagome. Sarri lavora con due 4-3-3 messi in campo dal centrocampo in su. Celesti: Bertini, Kiyine, Luis Alberto, Pedro/Luka Romero, Cancellieri, Raul Moro. Rossi: Cataldi, Basic, Akpa Akpro, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

AGGIORNAMENTO ORE 11:22 - Cambio della guardia. Fuori i difensori, dentro centrocampisti e attaccanti. Sarri insiste ancora sulla fase di pressing.

AGGIORNAMENTO ORE 11:18 - Centrocampisti e attaccanti si avvicinano alla tribuna per dissetarsi. Solito boato del pubblico per Ciro Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 11:10 - Sarri comanda la sua difesa con il joystick: "Stiamo alti, non perdiamo campo sul giro palla. Scivolo e salgo, mai fermi".

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - L'unico assente della mattinata è il giovane classe 2003 Coulibaly.

AGGIORNAMENTO ORE 10:57 - Nel frattempo centrocampisti e attaccanti sono rimasti nel campetto adiacente per svolgere allunghi e ripetute.

AGGIORNAMENTO ORE 10:55 - Sarri parla spesso con i ragazzi della Primavera. Il tema principale è sempre la postura da adottare quando la linea scappa all'indietro.

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - Solito lavoro difensivo per Sarri che continua a insistere sulla linea. Due difese schierate dal mister. Celesti: Lazzari, Ruggieri, Kamenovic, Radu. Rossi: Floriani Mussolini, Adeagbo, Patric, Marinacci.

AGGIORNAMENTO ORE 10:28 - E' il momento dell'ingresso in campo dei ragazzi che si sistemano nel campetto adiacente per svolgere la parte atletica dell'allenamento.

AGGIORNAMENTO ORE 10:15 - La prima parte dell'allenamento mattutino si svolge in palestra dove in questo momento sono presenti tutti i calciatori biancocelesti presenti in ritiro tranne i tre portieri.

AGGIORNAMENTO ORE 9:58 - I primi ad entrare sul terreno di gioco dello stadio Zandegiacomo sono i tre portieri Alia, Furlanetto e Adamonis. Per loro riscaldamento personalizzato.

AURONZO - Terzo giorno di lavoro per la Lazio di Sarri sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il mister e i suoi ragazzi hanno raggiunto lo Stadio Zandegiacomo per il quinto allenamento di questo ritiro pre stagionale che sta entrando nel vivo. Nessun volto nuovo previsto per la giornata di oggi, ma già dalla giornata di domani è previsto l'arrivo del nuovo acquisto Casale e dei due nazionali Marusic e Hysaj.