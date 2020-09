AURONZO GIORNO 8 - Lazio, iniziano le prove tattiche anti-Padova: Escalante verso la conferma

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 - Prove di difesa contro attacco per chiudere l'allenamento mattutino: calci d'angolo e punizioni, con gli arancioni chiamati a respingere i traversoni degli avversari in giallo.

AGGIORNAMENTO ORE 11.05 - Terminano le prove agli ordini di Simone Inzaghi e di Cecchi, che durante tutta la seduta ha spiegato nel dettaglio i movimenti da effettuare durante il test pomeridiano con il Padova. Si può già abbozzare una probabile formazione: Reina in porta, terzetto composto da Luiz Felipe, Vavro e Radu. Lazzari da una parte, Lukaku dall'altra, nel mezzo Parolo, Escalante e Luis Alberto. Davanti coppia composta da Caicedo e Raul Moro.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 - Iniziano le prove tattiche in vista della sfida di oggi pomeriggio con il Padova. Jony e Kiyine si scambiano il ruolo: lo spagnolo per la prima volta piazzato sull'esterno sinistro, con l'ex Salernitana da mezzala (alternativa di Luis Alberto). Escalante da vice Leiva.

AGGIORNAMENTO ORE 10.15 - Torello tutto di prima, Parolo e Radu indemoniati. Inzaghi non risparmia nessuno, chiede di aumentare i ritmi. Reina tocchi da centrocampista.

AGGIORNAMENTO ORE 10.05 - Breve riunione tecnica di Inzaghi con la squadra per spiegare gli esercizi di riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 9.55 - I primi calciatori iniziano a fare capolino dal tunnel degli spogliatoi: Lazzari e Parolo già sul campo adiacente. Inzaghi a colloquio con Cecchi e Ripert.

AURONZO DI CADORE - Ottavo giorno di allenamento per la Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il cielo resta nuvoloso, ma la pioggia sembra aver dato una tregua al ritiro biancoceleste, anche se la squadra rimane in palestra per il risveglio muscolare. I preparatori dei portieri sistemano le sagome per il consueto allenamento sul campo.