Calciomercato, dalla Spagna: "Offerta della Lazio per Neto"

CALCIOMERCATO LAZIO - Nome nuovo per la porta della Lazio che arriva direttamente dalla Spagna. A lanciarlo è il sito Sport, vicino al Barcellona, che racconta di un'offerta della Lazio per Norberto Neto. Il portiere è in uscita dai blaugrana che hanno bisogno di alleggerire il monte ingaggi per le rigide regole della Liga. Il numero uno e Umtiti sarebbero i prescelti. L'estremo difensore è arrivato al Barcellona nel 2019 per 26 milioni più 9 di bonus e firmando un contratto fino al 2023 da circa 5 milioni di ingaggio. Il club catalano da due anni sta abbassando pesantemente il monte ingaggi per abbattere i costi dopo la pandemia e complice anche il nuovo regolamento del campionato. Il portiere brasiliano, ma con passaporto italiano (dettaglio da non sottovalutare perchè lo rende comunitario), è il secondo di Ter Stegen ma ha un ingaggio importante. Per quello la dirigenza spagnola vorrebbe liberarsi del costo magari concedendo il cartellino al giocatore. Come riporta il portale, ora il brasiliano ha sul tavolo una proposta della Lazio. Ma al club italiano interessa solo se il giocatore riuscisse a svincolarsi. Neto ha ancora un anno di contratto con i blaugrana. Proprio la ricca offerta del Barcellona aveva convinto il calciatore a lasciare il Valencia, dove era titolare, per andare a fare il secondo in Catalogna. Sport prosegue e aggiunge che è probabile che la Lazio non raggiunga le cifre del contratto che il portiere ha con il Barça, ma il giocatore potrebbe ricevere un bonus al momento dell'acquisto che compenserebbe la differenza di stipendio. Il club biancoceleste potrebbe anche decidere di spalmare l'ingaggio su più anni agevolata anche dal decreto crescita. Neto si aggiunge all'elenco di nomi che la Lazio sta vagliando per il dopo Strakosha.

Pubblicato il 19/06 alle 02:07