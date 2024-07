Calciomercato Lazio | Attacco da completare: l'ultima idea porta in Spagna

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Un esterno che possa alternarsi con Zaccagni, un vice Mattia che gli possa dare fiato e respiro all’occorrenza. La Lazio sta sondando il mercato a caccia di un giocatore che abbia velocità e dribbling, che sappia creare superiorità numerica. Ci sono stati contatti per Laurienté: con il francese è stata trovata un’intesa sull’ingaggio, la trattativa col Sassuolo non è ancora decollata, anche perché la richiesta dei neroverdi (15 milioni + bonus) è considerata eccessiva. La Lazio non vorrebbe spendere più di 10-11 milioni per Laurienté. Fabiani si è preso un weekend di relax, settimana prossima incontrerà Baroni insieme a Lotito, sarà un meeting per fare il punto sul mercato in entrata, senza dimenticare che la Lazio a oggi è concentrata soprattutto sulle uscite. Un esterno sinistro, comunque, entro fine mercato arriverà. Nelle ultime ore è rispuntato il nome di Largie Ramazani dell’Almeria.

PROFILO - Belga, classe 2001, un passato nel settore giovanile del Manchester United (con i Red Devils aveva esordito in Europa League), prima di approdare in Spagna nel 2020. Ramazani è un esterno mancino rapido, baricentro basso e velocità sono le sue caratteristiche principali, è forte nell’uno contro uno, ma deve acquisire maggior concretezza. È principalmente un’ala sinistra, ma all’occorrenza può giocare anche da seconda punta o da attaccante centrale, nonostante non abbia una struttura fisica da boa. Nell’ultima stagione ha giocato 31 volte tra Liga e Coppa del Re, segnando quattro gol e fornendo cinque assist. Ramazani è in scadenza 2025, l’Almeria lo valuta 7 milioni di euro, può essere preso anche con 4-5 milioni più bonus. La Lazio l’aveva seguito anche a gennaio, era un profilo che piaceva a Sarri, poi non se ne fece nulla, perché l’Almeria non voleva cederlo a stagione in corso. In queste ore c’è stato un colloquio col suo entourage, un sondaggio esplorativo, niente che faccia presagire una chiusura a breve. Ma quello di Ramazani è un nome da considerare nel lotto dei possibili vice-Zaccagni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge