Calciomercato Lazio | Belahyane, ora si fa sul serio: ecco la prima offerta. E Casadei...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio vuole regalare a Marco Baroni un altro rinforzo. Arijon Ibrahimovic darà profondità al reparto offensivo, perché capace di muoversi tanto sulla trequarti, quanto sull'out mancino, dove può diventare la prima riserva di Mattia Zaccagni. Il classe 2005 tedesco, però, non risolve il problema della carenza di mediani e della necessità di far rifiatare Rovella e Guendouzi. D'altronde, la società lo sa bene: Dele-Bashiru è un giocatore da svezzare in quel ruolo, Castrovilli oggi non rientra nei piani e l'infortunio di Vecino lo terrà fuori, nel migliore dei casi, fino all'ultima settimana di febbraio. Un giocatore in quel ruolo serve e anche urgentemente, motivo per cui - come vi abbiamo anticipato in esclusiva - la Lazio ha riavviato i contatti con l'Hellas Verona per assicurarsi l'acquisto di Reda Belahyane. Il centrocampista classe 2004 piace particolarmente a Formello. Baroni lo ha allenato la scorsa stagione, quando a gennaio firmò per gli scaligeri, dandogli poche chance in campo, ma permettendogli di crescere tanto, come lui stesso ha riconosciuto qualche mese fa. Ora potrebbe riabbracciarlo.

OFFERTA PER BELAHYANE - Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, infatti, la Lazio avrebbe trasformato le parole in fatti, mettendo sul piatto la prima offerta per Belahyane, impostandola sulla base del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al concretizzarsi di alcune condizioni. A Formello in questo momento sarebbero in attesa di novità. La dirigenza ha fatto la sua scelta. Saltato Fazzini e preso Ibrahimovic, la prima alternativa è Belahyane e non Casadei come era sembrato nelle scorse settimane.

CASADEI - Proprio a tal riguardo, i contatti che sono stati registrati tra la società e l'entourage del centrocampista classe 2003 del Chelsea, non hanno scalfito la volontà dei biancocelesti, intenzionati a puntare forte sul giocatore dell'Hellas Verona. Il mancato accordo con il Torino ha spinto gli agenti del calciatore a rivolgersi verso la Lazio, ma senza trovare grande spazio di manovra. Per il momento, infatti, la priorità è e resta Belahyane, in attesa di una risposta all'offerta appena presentata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.