Calciomercato Lazio | Belahyane sono ore calde: com'è nata la trattativa

CALCIOMERCATO LAZIO - Ha scalato posizioni, ora è il nome sul quale si sta concentrando la Lazio. Reda Belahyane è il prescelto per rinforzare il centrocampo di Baroni che ha già allenato il franco-marocchino lo scorso anno a Verona. Ve l'abbiamo rivelato per primi ieri sera, in esclusiva. Va trovata un’intesa con l’Hellas che valuta il giocatore circa 12 milioni di euro. Belahyane è un 2004, non occuperebbe alcun posto nella lista Serie A. La Lazio ha virato sul giocatore del Verona nelle ultime 24-36 ore, ha accantonato la pista Fazzini e ora punta altrove. Fabiani e Baroni si sono confrontati, hanno analizzato le necessità della rosa, anche alla luce dell’innesto di Ibrahimovic, calciatore che può occupare tutte le posizioni offensive nel 4-2-3-1 e anche quello di mezzala di fantasia nel 4-3-3.

RIFLESSIONI - Ibrahimovic sarà un jolly offensivo, darà nuove soluzioni a Baroni. C'è poi Dele-Bashiru che sì può scalare in mediana, ma che ancora deve completare il processo di crescita in quel ruolo, ha fatto bene con Napoli e Ajax, ma la sua educazione tattica - per giocare come centrale di centrocampo nel 4-2-3-1 - ancora non può dirsi completata. Dunque, dopo le valutazioni dei giorni scorsi, allenatore e dirigenza hanno concordato sulla necessità di aggiungere un giocatore diverso, capace di muoversi nel cuore del centrocampo, un play che possa dettare i ritmi, alzarli o abbassarli in caso di necessità e che possa anche dar respiro a Guendouzi e Rovella, in attesa del rientro di Vecino (ne avrà almeno per un altro mese). La Lazio è una squadra di gamba, di strappi, ma non può reggere ritmi forsennati in tutte le gare, serve anche la capacità di gestire il pallone, all’occorrenza di mantenere il possesso.

VIRATA - Da qui la virata su Belahyane che possiede proprio queste caratteristiche e che può dunque aggiungere un tassello che oggi manca nello scacchiere laziale. Siamo stati i primi a parlarne ieri, un nome che a Formello era attenzionato da tempo, come vi avevamo rivelato già ad ottobre, ma è nelle ultime ore che la pista ha preso slancio. Si tratta con il Verona, serve l’accordo su cifre e formula, ma Belahyane è ora concretamente in orbita Lazio.

