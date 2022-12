Calciomercato Lazio, Bonazzoli e non solo: cosa sta succedendo

Il giocatore è entrato nei radar qualche giorno fa, ma il club deve risolvere prima la questione indice di liquidità che al momento...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Gennaio si avvicina e, oltre alla ripartenza del campionato, scatteà anche la sessione invernale del calciomercato. A quanto pare però il mercato della Lazio deve fare i conti con l'indice di liquidità che blocca di fatto le entrate, nonostante qualcosa si muova. Ieri è stata lanciata la bomba che vedrebbe il club interessato a Federico Bonazzoli della Salernitana, decisa a cederlo in prestito. Risolta la questione debiti fiscali, c'è ora da gestire la bega dell'indice di liquidità. In uscita c'è solo Kamenovic, pronto per volare allo Sparta Praga: il problema è sempre lo stesso, percepisce 300 mila euro netti e il parametro impone al club di acquistare un calciatore con la stessa formula e che guadagni lo stesso di quello in uscita fa inevitabilmente allontanare Bonazzoli dal mazzo di scelta. Il giocatore, infatti, percepisce un milione e mezzo a stagione. Dovrebbe partire anche Fares, fermo per uno stiramento, ma il calciatore del gruppo Raiola è senza mercato dopo gli infortuni del 2022. Situazione che per il momento congela anche l'affare Pellegrini, entrato nei radar circa due settimane fa e che rischia di dover aspettare giugno.