Calciomercato Lazio, c'è chi è a fine corsa: gli svincolati del 30 giugno

Il 30 giugno finisce ufficialmente la stagione calcistica. La vigilia dell'apertura ufficiale della sessione di mercato è sicuramente l'occasione per tirare una linea. Per Basta, Caceres e Romulo sarà anche l'ultima giornata ufficiale in maglia biancoceleste. Ai primi due scade il contratto, quanto al terzo finiscono i sei mesi di prestito anche se già il mancato riscatto del 20 giugno aveva messo fine alla parentesi con la Lazio. Per Caceres quella nella Capitale non sarà stata un'avventura felicissima, mentre per motivi e in momenti diversi Basta e Romulo lasceranno un ottimo ricordo.

